Peter Hanke zu Gast beim DamenLogistikClub

20.10.2025

Im thinkport Vienna diskutierte der Mobilitätsminister mit den Vereinsmitgliedern über politische Weichenstellungen für die Logistikbranche.

Peter Hanke zu Gast beim DamenLogistikClub Bild: Tobias Holzer / BM KommR Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Gespräch
Zum Thema „Logistik trifft Politik“ veranstaltete der DamenLogistikClub am 14.Oktober einen anregenden Diskussionsabend mit Peter Hanke im thinkport Vienna.Wie der Bundesminister betonte, war es ihm eine ganz besondere Freude zu diesem Anlass in den Wiener Hafen zurückzukehren – eine Wirkungsstätte, mit der er bereits bei seiner vormaligen beruflichen Tätigkeit aufs Engste verbunden war.Unter dem Motto „Zukunft gestalten – Innovationen und Perspektiven“ hielt Peter Hanke eine kurze Ansprache und diskutierte anschließend unter der Moderation der Vereinsvorständin Doris Pulker-Rohrhofer mit den Gästen der gut besuchten Veranstaltung.Im Fokus standen dabei unter anderem der Fachkräftemangel, neue Mobilitätstechnologien sowie zentrale Fragen zu Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Zukunft der Logistik.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Logistiker DHL Group pumpt über 300 Mio. EUR nach Afrika

Mit dem mehrjährigen Investment auf dem Kontinent will der Konzern Projekte in den Staaten südlich der Sahara umsetzen.

16.10.2025

Quivo: 5,2 Mio. EUR Investment aus Katar

Strategische Partnerschaft mit GWC Logistics markiert den Beginn einer gemeinsamen Expansion für E-Commerce-Fulfillment.

14.10.2025

Niggbus spart mit Elektro-Bussen 70 Prozent der Energie

In den kommenden Jahren wird der Fuhrpark mit derzeit 30 Niederflurbussen schrittweise auf Elektroantrieb umgestellt.

14.10.2025
Anzeige