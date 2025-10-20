Peter Hanke zu Gast beim DamenLogistikClub

Im thinkport Vienna diskutierte der Mobilitätsminister mit den Vereinsmitgliedern über politische Weichenstellungen für die Logistikbranche.

Zum Thema „Logistik trifft Politik“ veranstaltete der DamenLogistikClub am 14.Oktober einen anregenden Diskussionsabend mit Peter Hanke im thinkport Vienna.Wie der Bundesminister betonte, war es ihm eine ganz besondere Freude zu diesem Anlass in den Wiener Hafen zurückzukehren – eine Wirkungsstätte, mit der er bereits bei seiner vormaligen beruflichen Tätigkeit aufs Engste verbunden war.Unter dem Motto „Zukunft gestalten – Innovationen und Perspektiven“ hielt Peter Hanke eine kurze Ansprache und diskutierte anschließend unter der Moderation der Vereinsvorständin Doris Pulker-Rohrhofer mit den Gästen der gut besuchten Veranstaltung.Im Fokus standen dabei unter anderem der Fachkräftemangel, neue Mobilitätstechnologien sowie zentrale Fragen zu Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Zukunft der Logistik.