Pekaes-Übernahme festigt Position von Geodis in Polen

Der globale Logistikkonzern Geodis hat mit Innova Capital einen Vertrag über die Übernahme von Pekaes, einem führenden Anbieter von Teil- und Komplettladungsverkehren in Polen, geschlossen. Mit 20 Niederlassungen in ganz Polen wickelt das Unternehmen die nationalen und internationalen Güterströme von rund 10.000 aktiven Kunden ab. Außerdem führt Pekaes intermodale Straße-Schienen-Transporte durch und bietet an sechs Standorten zusätzliche Logistikdienstleistungen an.

Marie-Christine Lombard, Chief Executive Officer von Geodis, kommentiert: „Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt zur Konsolidierung der Präsenz von Geodis in dieser Region, die wir als strategisch wichtig für die Entwicklung des Konzerns betrachten. Unsere sich ergänzenden Kundenportfolios und unsere kombinierten Kompetenzen werden es uns ermöglichen, polnischen Unternehmen umfangreiche internationale Dienste zu bieten, während unsere Kunden vom Fachwissen von Pekaes in Polen, dem drittgrößten Logistikmarkt Europas, profitieren werden.“

Pekaes wird in den Geschäftsbereich Straßentransport von Geodis integriert. Olivier Royer, Geodis Executive Vice President für Road Transport, dazu: „Geodis verstärkt sein Dienstleistungsangebot in Polen und Osteuropa dank eines Best-in-Class-Netzwerks. Damit erhalten wir Zugang zum Markt und können ein intermodales Dienstleistungsangebot in Polen und den Nachbarländern entwickeln“.

Die Pekaes Group umfasst die Aktivitäten von Pekaes Sp. z o.o., Chemikals Sp. z o.o., Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. und beschäftigt über 1.200 Mitarbeitende in 20 polnischen Niederlassungen, an drei Bahnterminals und in sechs Logistiklagern. Das Unternehmen verfügt über eine der leistungsfähigsten Infrastrukturen an Distributionsterminals, Bahncontainer- und Umschlagterminals in Polen, ergänzt um Partnerschaften mit Speditionen in allen wichtigen europäischen Ländern.

Geodis ist ein Betreiber von weltweiten Lieferketten mit Angeboten in den Bereichen Supply-Chain-Optimierung, Spedition, Kontraktlogistik, Distribution & Express und Straßentransport. Das Unternehmen verfügt über eine globale Reichweite mit direkter Präsenz in 67 Ländern und einem globalen Netz, das sich über 120 Länder erstreckt. Im Jahr 2019 beschäftigte Geodis weltweit über 41.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete einen Umsatz von 8,2 Mrd. Euro.

www.geodis.com, www.pekaes.pl