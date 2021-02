Pekaes-Integration bringt Geodis mehr „Power“ in Osteuropa

Die multimodalen Verkehre des polnischen Transportlogistik-Spezialisten ergänzen die Geodis-Geschäftsfelder in Westeuropa.

Die Geodis Gruppe hat die Übernahme des polnischen Transport- und Logistikdienstleisters Pekaes nach Erhalt der behördlichen Genehmigung erfolgreich abgeschlossen.Diese Transaktion stärkt das Geodis-Netzwerk in Polen und Osteuropa.Die Akquisition in einer wichtigen Marktregion sei für die Entwicklung der Unternehmensgruppe ein wichtiger Schritt, um die festgelegten Ziele des Strategieplans ‚Ambition 2023‘ zu erreichen.Man zeige jetzt auf dem drittgrößten Logistikmarkt Europas eine stärkere Präsenz und biete polnischen Unternehmen international weitreichende Optionen, sagt Marie-Christine Lombard, CEO von Geodis.Die Integration wird von der Geschäftssparte Geodis Road Transport geleitet, die in Polen bereits fest etabliert ist.