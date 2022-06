P3 übernimmt 41.600 m² Logistikimmobilie in Straubing Sand.

P3 Logistic Parks, ein führender Entwickler und langfristiger Eigentümer von Logistikimmobilien in Europa, erwirbt in einem Sale-and-Lease-Back-Verfahren im Rahmen eines Share Deals einen Teil des Ingram Micro Logistikzentrums im niederbayerischen Straubing.CBRE war bei der Transaktion vermittelnd tätig.Die Logistikimmobilie ist vollständig an die Ingram Micro Distribution GmbH vermietet.Der Großhändler für Informations- und Kommunikationstechnologie versendet hier täglich bis zu 60.000 Pakete an Kunden in Mittel- und Osteuropa.

