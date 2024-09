P3: 623.000 m² Logistikimmobilien für Metro Deutschland

Der Großhändler Metro Deutschland GmbH bleibt weiter Partner von P3, einem der führenden Entwickler und langfristiger Eigentümer von Logistik- und Gewerbeimmobilien in Europa.Die Verlängerung der gemeinsamen Mietverträge betrifft 31 Immobilien, die P3 im Jahr 2020 als Portfolio erworben hat.Mit einer Gesamtfläche von 623.000 m² befinden sich die Objekte an erstklassigen Standorten in vielen deutschen Großstädten, darunter Berlin, Dortmund, Nürnberg, Hamburg, Hannover, Köln, Dresden und Leipzig.Die Entscheidung stärkt die Position von P3 als langfristig orientierter Investor und bedeutender Akteur im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und die Position von Metro Deutschland als einer der führenden Großhändler in Deutschland.

