Orange Logistik im Dienst der Frauen-Handball-EM

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen 2024 erfordert nicht nur Höchstleistungen auf dem Spielfeld, sondern auch eine präzise Planung hinter den Kulissen.Mit dem Einsatz beim Transport von Innsbruck nach Wien hat Gebrüder Weiss dazu beigetragen, dass ein reibungsloser Ablauf zwischen den Austragungsorten gewährleistet werden konnte. Nach den Spielen in der Innsbrucker Olympiahalle wurde Equipment, wie Banden und Technik, in der Nacht abgeholt und termingerecht in die Wiener Stadthalle transportiert, um dort am nächsten Tag den Aufbau zu ermöglichen.Gleichzeitig sorgte das Team der Vorarlberger Spedition dafür, dass das Gepäck und die Ausrüstung der einzelnen Nationalmannschaften direkt in ihre Hotels nach Wien geliefert worden ist.Die gesamte Abwicklung erfolgte durch EuroExpress, eine Allianz von europäischen Express- und Logistikdienstleistern.

