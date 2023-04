„Ohne Binnenhäfen geht im Transportwesen gar nichts”

Hafen Wien ist Gastgeber für die diesjährige Generalversammlung der European Federation of Inland Ports (EFIP) in Wien.

Am 27.und 28.April 2023 treffen sich die Mitglieder der European Federation of Inland Ports (EFIP) unter anderem in der Wiener Hofburg.Hauptthema der Generalversammlung ist die Entwicklung von Strategien gegen Lieferprobleme und zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes.Gastgeber oder Organisator des Treffens ist in diesem Jahr der Hafen Wien.