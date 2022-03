Österreichs Logistiker für Verschiebung der CO2-Bepreisung

Die heimische Logistikbranche leidet stark unter den massiven Verteuerungen für Energieträger wie Diesel, Strom und Gas infolge von Russlands Krieg gegen die Ukraine.Der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) fordert deshalb eine Verschiebung der ab Juli geplanten CO2-Bepreisung sowie ein zeitlich begrenztes Aussetzen von Abgaben auf Treibstoffe und Energiekosten.Die enormen Energie-Preissteigerungen in Kombination mit der bereits zuvor hohen Inflation treffen die österreichischen Logistiker und damit über weiter steigende Verbraucherpreise indirekt die Bevölkerung.ZV-Präsident, Alexander Friesz: „Unsere Branche und damit die Wirtschaft werden von diesen Entwicklungen in bislang ungekanntem Ausmaß beeinträchtigt.Diese Preisentwicklung geht an die Substanz der Unternehmen.

