Österreichische Post jetzt auch als Versandoption bei Vinted

Bestellungen auf der Second Hand-Modeplattform können innerhalb Österreichs sowie nach Deutschland per Post versendet werden.

Die Österreichische Post bietet seit kurzem ihre Versand- und Empfangsoptionen auf Vinted, einem Marktplatz für Secondhand-Mode in Europa, an.Durch die Kooperation wird ein leistungsfähiges Logistiknetz mit einem wachsenden Bewusstsein für ressourcenschonenden Konsum verbunden.Den Verkäufern und Käufern steht auf der Plattform Vinted das flächendeckende Service der Post zur Verfügung: von der Zustellung nach Hause bis zur Abholung und Paketabgabe an rund 3.000 Post-Standorten – darunter Postfilialen, Postpartner sowie rund um die Uhr zugängliche Poststationen.Darüber hinaus können auch Bestellungen nach Deutschland von der Post ins Nachbarland transportiert werden.