Österreichische Post jetzt auch als Versandoption bei Vinted

24.04.2026

Bestellungen auf der Second Hand-Modeplattform können innerhalb Österreichs sowie nach Deutschland per Post versendet werden.

Österreichische Post jetzt auch als Versandoption bei Vinted Bild: ÖSTERREICHISCHE POST AG
Die Österreichische Post bietet seit kurzem ihre Versand- und Empfangsoptionen auf Vinted, einem Marktplatz für Secondhand-Mode in Europa, an.Durch die Kooperation wird ein leistungsfähiges Logistiknetz mit einem wachsenden Bewusstsein für ressourcenschonenden Konsum verbunden.Den Verkäufern und Käufern steht auf der Plattform Vinted das flächendeckende Service der Post zur Verfügung: von der Zustellung nach Hause bis zur Abholung und Paketabgabe an rund 3.000 Post-Standorten – darunter Postfilialen, Postpartner sowie rund um die Uhr zugängliche Poststationen.Darüber hinaus können auch Bestellungen nach Deutschland von der Post ins Nachbarland transportiert werden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Wolfurt: Gebrüder Weiss eröffnet neues Logistik- und IT-Center

Um rund 100 Mio. EUR hat das Familienunternehmen mit mehr als 500-jähriger Tradition das größte Bauprojekt in der Unternehmensgeschichte realisiert.

24.04.2026

Lagermax schraubt die Investitionen kräftig in die Höhe

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleibt der Jahresumsatz der Salzburger Firmengruppe mit 760 Mio. EUR stabil.

23.04.2026

Transport ist ein strategischer Wachstumstreiber

Darüber hinaus wird er als Wettbewerbsvorteil gesehen. Investitionen in das Transportmanagement steigen.

23.04.2026
Anzeige