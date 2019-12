HSL Logistik GmbH fährt jetzt auch mit Österreich-Lizenz

Ab sofort kann das Eisenbahnverkehrsunternehmen auch in Österreich selbstständig Güter über die Schiene transportieren

Die HSL Logistik GmbH mit Hauptsitz in Hamburg hat kurz vor Weihnachten die Lizenz als Eisenbahnverkehrsunternehmen in Österreich erhalten. Somit kann die Gesellschaft jetzt Deutschland, Polen, Tschechien, die Slowakei, Österreich, Belgien und die Niederlande in durchgängiger Traktion verbinden.

In mehr als 15 Jahren hat es die HSL Logistik geschafft, sich rund 5 Prozent Marktanteil auf Europas größtem Schienenmarkt (Deutschland) zu sichern. Für die Kunden befördert das private Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Vielzahl an Gütern wie Stahl, Gips, Autos, Container, Getreide, Baumaschinen und Flüssigbrennstoffe im gesamten europäischen Raum. Im Jahr 2017 erreichte das Transportaufkommen auf der Schiene rund 12 Mio. Tonnen.

www.hsl-logistik.de