Ökologisierung der Straße als Klima-Hebel

Zur Erreichung nationaler und EU-Klimaziele im Bereich Mobilität braucht Österreich ein engagiertes und integriertes Gesamtkonzept für den Güterverkehr.Dafür brauche es nicht nur Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung, sondern auch Klarheit darüber, welche alternativen Antriebstechnologien gefördert werden sollen, stellt der Zentralverband Spedition & Logistik in seiner Generalversammlung 2021 klar.In diesem Rahmen fand eine virtuelle Podiumsdiskussion zum Thema „Masterplan Güterverkehr – Ökologisierung der Straße“ statt.Stellvertretend für Bundesministerin Leonore Gewessler nahm Claudia Nemeth, Leiterin der Abteilung Güterverkehr im Bundesministerium für Klimaschutz, an der Diskussion teil: „Mit 70 Prozent Anteil am Modal Split ist der Straßengüterverkehr eine massive Stellschraube, deshalb müssen wir alle zusammenwirken, um die Ziele zu erreichen.“Auf die größte Hürde zur Zielerreichung wies Zentralverband-Präsident Alexander Friesz hin: „Auch wenn alle das Möglichste tun, wird die Straße längerfristig die Mehrheit des weiter zunehmenden Gütertransports tragen müssen.

