ÖBB Rail Cargo Group stärkt Marktauftritt in China

Vollwertige lokale Präsenz in der Wirtschaftsmetropole Shanghai fördert Ausbau der Aktivitäten in Eurasien.

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) festigt zu Jahresbeginn 2023 mit der neu in Shanghai gegründeten Tochtergesellschaft Rail Cargo International Freight Forwarding ihre Marktposition in Eurasien.Mit der vollwertigen lokalen Präsenz ist dem Bahnlogistiker erstmals eine direkte Vermarktung der eigenen Dienstleistungen in China möglich.„Die neue RCG Gesellschaft in Shanghai stärkt unsere vertrieblichen Aktivitäten und reduziert die Abhängigkeiten von externen Partnern in China.Das ist ganz entscheidend, da die China-Geschäfte fast ausschließlich vor Ort abgeschlossen werden”, erklärt RCG-Vorstandssprecher Clemens Först.Zusätzlich wolle man die erfolgreiche Entwicklung entlang der „Neuen Seidenstraße“ durch die Forcierung der Routenführung über den Mittelkorridor ausbauen.