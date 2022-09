ÖBB machen Tempo beim Zollfreikorridor nach Kärnten

Ein Teil der ankommenden Container soll künftig in Triest auf die Schiene verladen und in Fürnitz von der Zolldeklaration bearbeitet werden.

Um Gütertransporte auf die Schiene zu verlagern und den Wirtschaftsstandort Kärnten noch attraktiver zu machen, wollen die ÖBB in enger Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten das Logistik Center Austria Süd (LCA-Süd) in Fürnitz stärken.Dafür soll ein Schienen-Zollfreikorridor zwischen Triest und Fürnitz etabliert werden.„Ich freue mich, dass wir nun unsere Kooperation vertiefen und gemeinsam an einer innovativen und effizienten Lösung für die Wirtschaft Kärntens und für den Klimaschutz arbeiten.Auf diese Art wollen wir die steigenden Gütermengen, die mit dem Schiff in Triest ankommen, künftig unmittelbar auf die Schiene verlagern“, sagt ÖBB CEO Andreas Matthä.Der Schienen-Zollfreikorridor soll zukünftig den Hafen Triest entlasten.