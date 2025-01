OÖ Transporteure geben erneut „Vollgas“

Die WKO-Fachgruppe rückt die Initiative „Friends on the Road“ zum 4. Mal als Hauptsponsor der Jännerrallye ins Rampenlicht.

