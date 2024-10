NX Group kauft weitere europäische Logistik-Perle

Die Simon Hegele Gruppe betreibt mit nahezu 2.800 Mitarbeitenden mehr als 50 Standorte weltweit und hat den Umsatz in den letzten fünf Jahren von 200 auf über 300 Mio.EUR gesteigert.Sie bietet ihren international tätigen Kunden aus den Bereichen Healthcare, Industrie, Handel und Pharma ein breites Bündel an Dienstleistungen sowie maßgeschneiderte Lösungen entlang komplexer Supply Chains an.Jetzt stellt das Unternehmen im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung die Weichen für weitreichende Veränderungen in der Eigentümerschaft.

