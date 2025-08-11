Nosta Group etabliert sich in Ost- und Südosteuropa

11.08.2025

Die Niederlassungen der Nosta Logistics S.R.L. in Rumänien bieten Leistungen für Straßentransport, Luft- und Seefracht und zahlen auf Internationalisierungsstrategie ein.

Nosta Group etabliert sich in Ost- und Südosteuropa Bild: Nosta-Group
Die Nosta Group aus Osnabrück feiert das einjährige Bestehen ihrer Niederlassung in Bukarest.Der Sitz in der rumänischen Hauptstadt ist der zweite Standort der Landesgesellschaft Nosta Logistics S.R.L.und ergänzt die Straßentransport-Dienstleistungen um die Luft- und Seefracht.

