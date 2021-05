Noerpel Gruppe rückt noch näher an Österreich heran

Kauf der Logistik2000 AG in Diepoldsau verstärkt das Europa-Netzwerk und die Zollkompetenz in der Schweiz für Importe und Exporte.

Die Noerpel Gruppe übernimmt rückwirkend zum 1.Jänner 2021 die Schweizer Logistik2000 AG.Mit dem neuen Standort in Diepoldsau direkt an der Grenze zu Österreich verfügt der Logistikdienstleister nun eine zweite Niederlassung in der Schweiz.Damit verbunden ist die Erweiterung des Europa-Netzwerks.Die 1999 gegründete Logistik2000 AG verfügt über eine knapp 2.