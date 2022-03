NÖ: Fachkräfte-Offensive in der Verkehrswirtschaft

In einer gemeinsamen Initiative haben das Arbeitsmarktservice (AMS) sowie die Arbeiter- und Wirtschaftskammer ein Ausbildungspaket für die niederösterreichische Verkehrswirtschaft geschnürt.130 Ausbildungsplätze für Jobsuchende aus dem Bundesland stehen nun zur Verfügung, wurde gestern in St.Pölten verlautbart.Anfang März haben die niederösterreichischen Unternehmen in Summe 637 freie Stellen quer über alle Branchen hinweg beim AMS gemeldet, bei denen Führerscheine der Kategorie C und D ein Einstellungserfordernis war.Die Branche brauche dringend eine Qualifizierungsoffensive, „die wir nun gemeinsam mit den Sozialpartnern in Niederösterreich umsetzen werden“, sagte AMS NÖ-Chef Sven Hergovich bei einer Pressekonferenz.

