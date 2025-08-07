Neues Berufsbild: Umzugsfachkraft ersetzt den Möbelpacker

Ziel sind attraktivere Arbeitsbedingungen, mehr Wertschätzung und Anerkennung für den Beruf sowie Klarheit sowie Professionalität für die Kunden.

Nach zwei Jahren Vorbereitung hat der Österreichische Möbeltransportverband (ÖMTV) das Berufsbild der Umzugsfachkraft im Berufsinformationssystem des AMS durchgesetzt.„Dass wir jetzt von Umzugsfachkräften sprechen und nicht mehr von ‚Packern‘, ist ein Quantensprung für unsere Branche“, sagt ÖMTV-Präsidentin Karin Lang, Wer übersiedelt, verdient nicht nur Muskelkraft, sondern vor allem Fachkompetenz, denn Umzugsfachkraft ist kein leichter Beruf.Mit dem neuen Berufsbild will der Verband den komplexen Arbeitsalltag besser darstellen und mit den darin festgeschriebenen Standards dem Personalmangel begegnen.Auch schwarze Schafe sollen damit ausgebremst werden Jahrzehntelang galt der Beruf als Tummelplatz für Hilfskräfte – ohne offizielle Definition, ohne Qualifikation, ohne Perspektive.„Dabei ist kein Umzug wie der andere“, so Karin Lang.