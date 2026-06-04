ELVIS AG warnt: „Markt wirkt stabiler, als er tatsächlich ist!“

In ihrem aktuellen Marktreport über das erste Quartal 2026 zieht die Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure (ELVIS) AG eine gemischte Bilanz.Während die Nachfrage im Straßengüterverkehr stabil bleibt und eine hohe Auslastung verzeichnet, verschlechtern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.Steigende Energiekosten, geopolitische Risiken und eine schwache Konjunktur führen zu einem zunehmend pessimistischen Ausblick für die Branche.Der Speditionsverbund empfiehlt Transportunternehmen, die Rentabilität ihrer Geschäfte kritisch zu überprüfen.„Deutschland steckt weiterhin in einer wirtschaftlichen Sackgasse.

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