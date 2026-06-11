Zollgebühr stößt auf mehr Verständnis als die Paketsteuer

11.06.2026

Entscheidend ist, ob eine Maßnahme als fair und nachvollziehbar wahrgenommen wird. Große Verhaltensänderungen bleiben aus.

Zollgebühr stößt auf mehr Verständnis als die Paketsteuer Bild: pixabay
Die Diskussion um zusätzliche Abgaben im Onlinehandel bekommt eine neue Facette.Während die von der Bundesregierung geplante Paketsteuer seit Wochen für Kritik sorgt, stößt die ebenfalls bevorstehende EU-Zollgebühr auf Pakete aus Drittstaaten auf deutlich mehr Verständnis bei den Konsument:innen.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM)derJohannes Kepler Universität Linz.Ab Juli wird für Direktimporte aus Drittstaaten eine Zollgebühr von 3 EUR pro Paket eingehoben.Sie soll bis zum Wegfall der bisherigen Zollfreigrenze im Jahr 2028 als Übergangslösung dienen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Händler stärken.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

ELVIS AG warnt: „Markt wirkt stabiler, als er tatsächlich ist!“

Industrie sendet negative Signale. Steigende Energiekosten und knappe Laderaumkapazitäten belasten die Speditionsbranche.

04.06.2026

Zahlungsverzug in Österreich: 68 Prozent geben Verspätungen weiter

Im B2B-Geschäft driften Zahlungsziel und Realität um 20 Tage auseinander. Verlangt werden mehr Vorkasse und mehr Bonitätsprüfungen.

28.05.2026

CO2-Maut verändert Wirtschaftlichkeit im Straßengüterverkehr

Laut dem Frachtnetzwerk Transporeon profitieren Elektro-Lkw besonders in Deutschland, Österreich und der Schweiz von finanziellen Vorteilen.

21.05.2026