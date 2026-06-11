Zollgebühr stößt auf mehr Verständnis als die Paketsteuer

Entscheidend ist, ob eine Maßnahme als fair und nachvollziehbar wahrgenommen wird. Große Verhaltensänderungen bleiben aus.

Die Diskussion um zusätzliche Abgaben im Onlinehandel bekommt eine neue Facette.Während die von der Bundesregierung geplante Paketsteuer seit Wochen für Kritik sorgt, stößt die ebenfalls bevorstehende EU-Zollgebühr auf Pakete aus Drittstaaten auf deutlich mehr Verständnis bei den Konsument:innen.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM)derJohannes Kepler Universität Linz.Ab Juli wird für Direktimporte aus Drittstaaten eine Zollgebühr von 3 EUR pro Paket eingehoben.Sie soll bis zum Wegfall der bisherigen Zollfreigrenze im Jahr 2028 als Übergangslösung dienen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Händler stärken.