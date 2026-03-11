Neuer Verkaufsleiter im Dachser Logistikzentrum Wien

Manuel Schmelz ist Nachfolger von Manfred Dolezal, der die Vertriebsagenden am Standort Himberg über viele Jahre geprägt hat.

Manuel Schmelz (39) hat mit 1.Februar 2026 die Funktion des Verkaufsleiters im Dachser Logistikzentrum Wien in Himberg übernommen.Der erfahrene Logistikmanager solldie strategische Weiterentwicklung des Vertriebs für die Region Wien, Niederösterreich und Burgenland vorantreiben.Dazu zählen die intensive Betreuung bestehender Kunden, die Gewinnung neuer Geschäftspartner und der Ausbau langfristiger Kooperationen.Darüber hinaus soll der gebürtige Wiener in seiner Position markt- und wettbewerbsrelevante Entwicklungen analysieren und Maßnahmen zur nachhaltigen Positionierung des Logistikzentrums setzen, schreibt Dachser Austria in einer Pressemitteilung.