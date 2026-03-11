Neuer Verkaufsleiter im Dachser Logistikzentrum Wien

11.03.2026

Manuel Schmelz ist Nachfolger von Manfred Dolezal, der die Vertriebsagenden am Standort Himberg über viele Jahre geprägt hat.

Neuer Verkaufsleiter im Dachser Logistikzentrum Wien Bild: Dachser Austria
Manuel Schmelz (39) hat mit 1.Februar 2026 die Funktion des Verkaufsleiters im Dachser Logistikzentrum Wien in Himberg übernommen.Der erfahrene Logistikmanager solldie strategische Weiterentwicklung des Vertriebs für die Region Wien, Niederösterreich und Burgenland vorantreiben.Dazu zählen die intensive Betreuung bestehender Kunden, die Gewinnung neuer Geschäftspartner und der Ausbau langfristiger Kooperationen.Darüber hinaus soll der gebürtige Wiener in seiner Position markt- und wettbewerbsrelevante Entwicklungen analysieren und Maßnahmen zur nachhaltigen Positionierung des Logistikzentrums setzen, schreibt Dachser Austria in einer Pressemitteilung.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Gebrüder Weiss: Kontraktlogistik im klaren Aufwind

Trotz schwacher Konjunktur ist der Gesamtumsatz des Familienunternehmens leicht gestiegen.

10.03.2026

thyssenkrupp Uhde gewinnt BHV-Projektlogistik-Award

Die Bremische Hafen- und Logistikvertretung prämiert „Module360“ zur Standardisierung von Projekt-Abwicklungen.

10.03.2026

DHL Group mit Pluspunkten bei der Profitabilität

DHL Global Forwarding, Freight hat im vergangenen Jahr 1,77 Mio. Tonnen Luftfracht und 3,27 Mio. TEU Seefracht spediert.

06.03.2026