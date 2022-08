Neuer Lkw-Kontrollplatz an der B148 – Altheimer Straße

Ab sofort werden in der Gemeinde Kirchdorf am Inn im Bezirk Ried Lkw-Kontrollen durchgeführt, um Mautflüchtlinge zielgerichtet aus dem Verkehr zu ziehen.Der in Fahrtrichtung Braunau am Inn gelegene Lkw-Kontrollplatz wurde unter der baulichen Leitung der Straßenmeisterei Obernberg fertiggestellt.Das Bauwerk befindet sich zwischen Straßenkilometer 14,4 bis 14,6, ist durch eine Sichtschutzmauer von der B148 abgetrennt und weist eine Fläche von 80 x 16 Meter auf.Zusätzlich wurde eine Abstellfläche für nicht verkehrstaugliche Lkw mit 90 x 3,5 Meter gebaut.„Mit dem neuen Kontrollplatz haben wir die Möglichkeiten der Polizei, Mautflüchtlinge zu kontrollieren, deutlich verbessert.

