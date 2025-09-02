Neuer Geschäftsführer bei DHL Express in Österreich

Innerhalb der DHL Group verstärkt das Logistikunternehmen seit August die Zusammenarbeit mit DHL Express Deutschland.

Bei DHL Express Österreich hat sich ein Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen.Seit 1.September trägt Kris Van Humbeeck die Verantwortung für die Landesorganisation.Er tritt die Nachfolge von Ralf Schweighöfer an.Kris Van Humbeeck ist seit 1999 Teil von DHL.