Neuer Geschäftsführer bei DHL Express in Österreich

02.09.2025

Innerhalb der DHL Group verstärkt das Logistikunternehmen seit August die Zusammenarbeit mit DHL Express Deutschland.

Neuer Geschäftsführer bei DHL Express in Österreich Bild: DHL Express Austria
Bei DHL Express Österreich hat sich ein Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen.Seit 1.September trägt Kris Van Humbeeck die Verantwortung für die Landesorganisation.Er tritt die Nachfolge von Ralf Schweighöfer an.Kris Van Humbeeck ist seit 1999 Teil von DHL.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Komptech schützt Great Barrier Reef in Australien

Technologie aus Frohnleiten trägt dazu bei, die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Erde zu bewahren.

27.08.2025

Zoll beschlagnahmte 2024 fast 130.000 Fälschungen

Von illegal eingeführten Zigaretten bis zum toten Krokodil: Finanzfahnder hatten im Vorjahr an den Grenzen alle Hände voll zu tun.

21.08.2025

DACH-Verkehre beflügeln HHLA im Segment Intermodal

Die Bahntransporte von Metrans und Roland Spedition sind im ersten Halbjahr erneut deutlich gewachsen.

18.08.2025
Anzeige