Neue Zentrale für Kühne+Nagel Österreich

Der Logistiker hat seine Zelte im besonders nachhaltigen Office Park 4 am Flughafen Wien aufgeschlagen.

Die Kühne+Nagel International AG hat vor kurzem ihre Österreich-Zentrale in den Office Park 4 am Flughafen Wien übersiedelt.Das rund 1.800 m² große Büro des Logistikunternehmens befindet sich im 5.Stock des neu errichteten Gebäudes in der Towerstraße 3, Top B.50.