Neue Strategie für Österreich als Logistikstandort

Zehn Themenfelder als Fundament. Im Beteiligungsprozess zielt Bundesminister Peter Hanke auf möglichst breite Einbindung der Stakeholder.

Eine neue Logistikstandortstrategie soll den Wirtschaftsstandort Österreich gezielt stärken.Entwickelt wird sie vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gemeinsam mit Fachleuten, den Sozialpartnerorganisationen und Interessenvertretenden aus der Branche.Der Prozess startet mit einer breiten Beteiligung des Logistiksektors.Dabei können Unternehmen, Verbände und Fachleute Vorschläge einbringen, die anschließend von einem Begleitgremium geprüft und weiterentwickelt werden.Nach der offiziellen Vorstellung im Juni 2026 folgt der Umsetzungsprozess der Logistikstandortstrategie.