Neue Spitze bei der Berger Logistik GmbH

Zum 1.Juli 2022 hat die Berger Logistik GmbH einen neuen Geschäftsführer: Erhard Stadler übernimmt die Leitung des Tiroler Transport- und Logistikunternehmens mit Sitz in Wörgl.Neben langjähriger Expertise und fundiertem Fachwissen im weltweiten Logistik- und Supply Chain Management bringt er breite internationale Management-Erfahrung für seine neue Rolle bei der Berger Logistik mit.Sein weitreichendes Know-how wird er künftig maßgeblich in die globale Expansionsstrategie einbringen, um den internationalen Wachstumskurs der Berger Logistik konsequent weiter voranzutreiben.Als Head of Global Supply Chain bleibt er auch weiterhin für die weltweiten Wertschöpfungs- und Lieferketten bei Red Bull verantwortlich.

