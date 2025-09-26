Neue Verkehrsader für den Wiener Wirtschaftsstandort

Weg frei für S1-Lückenschluss: Die gesamten geplanten Baukosten für beide Etappen belaufen sich auf rund 2,7 Mrd. EUR und werden gänzlich über die Asfinag finanziert.

Mobilitätsminister Peter Hanke und Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor der Asfinag, haben gestern die Pläne für die weitere Vorgangsweise beim Projekt „S1 Wiener Außenring Schnellstraße“ vorgestellt.Nach beinahe 17 Jahren intensiver Prüfung wird der Lückenschluss des Regionenrings im Norden Wiens auf den Weg gebracht.„Führt man alle Gutachten und Stellungnahmen der Fachexpert:innen zusammen, wird eines klar: Die S1 ist notwendig, um den Wirtschaftsstandort der gesamten Ostregion zu sichern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.Wir schaffen damit die Grundlage für bis zu 25.000 Jobs, Wohnraum für 55.