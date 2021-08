Neue Geschäftsführung bei Hengstberger Transport

Mit Tamara und Franz Geisberger haben Herbert und Christa Hengstberger eine tatkräftige nächste Generation aufgebaut.Seit 17.Juni 2021 sind die beiden die neuen Geschäftsführer der Hengstberger Transport GmbH in Großweißenbach im Waldviertel.Hengstberger Transport ist spezialisiert auf den Transport von Rundholz in Ausführungen als Langholz, Blochholz, Faserholz und Schleifholz.In Zusammenarbeit mit den in den einzelnen Firmen für die Rundholzversorgung entstand ein Logistikkonzept, welches die kontinuierliche und termingerechte Belieferung der Sägewerke ermöglicht.

