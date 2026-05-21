Goran Susak geht bei Gebrüder Weiss an Bord

21.05.2026

Der Speditionsexperte verantwortet künftig die strategische und operative Weiterentwicklung des deutschen Landverkehrs- und Logistikgeschäfts.

Goran Susak geht bei Gebrüder Weiss an Bord Bild: Gebrüder Weiss
Deutschland bleibt für Gebrüder Weiss ein zentraler Markt in Europa.Entsprechend liegt der Fokus weiterhin auf einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Strukturen und einem konsequenten Ausbau des Leistungsangebots.Dafür wird die Geschäftsführung für den Bereich Land & Logistik Deutschland neu besetzt.Mit 1.Juli 2026 übernimmt Goran Susak diese Funktion.

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