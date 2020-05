Neue Drehscheibe für Holzlogistik in Amstetten

Auf den Flächen eines ehemaligen Sägewerks in Amstetten haben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) einen neuen Holzlagerplatz mit modernster Ausstattung und Anbindung an das Bahnnetz errichtet.Nun wurden die Lagerflächen gemeinsam mit Austropapier, ÖBB Rail Cargo Group und unter dem Geleit von Niederösterreichs LH-Stellvertreter, Stephan Pernkopf, eröffnet.Der Holzmarkt stehe aktuell stark unter Druck, erklärt ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager unter Bezugnahme auf das hohe Schadholzaufkommen in- und außerhalb Österreichs und die Corona-Krise.Der neue Lagerplatz als Dreh- und Angelpunkt für Holzlogistik werde nicht nur für Entlastung am Markt in einer vom Klimawandel stark betroffenen Region sorgen, sondern sei auch ein wichtiger Schulterschluss in der gesamten Wertschöpfungskette der Holzversorgung.Für die Verladung von Rundholz kommen vor Ort erstmals sogenannte GigaWaggons zum Einsatz, mit denen doppelt so viel Holz befördert werden kann als in herkömmlichen Bahnwagen.

