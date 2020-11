Nagel-Group trennt sich von fünf Standorten in Europa

Veräußerung des operativen Geschäfts in Belgien, den Niederlanden und Italien an die Stef Group dient der strategischen Optimierung.

Die Nagel-Group verkauft ihr operatives Geschäft in drei europäischen Ländern an die Stef Group. Letztere erwirbt im Rahmen der am 12. November unterzeichneten Transaktion fünf Standorte in Italien, Belgien und den Niederlanden mit 95 Mio. Euro Gesamtumsatz und rund 200 Mitarbeitenden. Dies vorbehaltlich der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.

Die Transaktion ermöglicht es der Nagel-Group, die strategische Optimierung ihres Netzwerks fortzusetzen und sich noch stärker auf die eigenen Kernmärkte zu konzentrieren. Die Stef Group verstärkt im Gegenzug ihre Präsenz und ihr Netzwerk in den drei Ländern. Der Verkauf soll im Jänner 2021 abgeschlossen werden.

Infolge der Transaktion werden Stef Group und Nagel-Group Distributionsvereinbarungen eingehen. Damit kann die Nagel-Group für ihre Transportabwicklung in Italien, Belgien und den Niederlanden auch das dortige Verteilnetz der Stef Group nutzen, während diese ihren Kunden aus den genannten Ländern verbesserte Verteilungsleistungen in Deutschland und Zentral-/Nordeuropa anbieten kann.

„Dieses Projekt ist Teil unserer strategischen Optimierung in Europa gewesen. In dessen Rahmen konzentrieren wir uns konsequent auf unsere starken Geschäftsfelder und deren weitere Entwicklung. Für Bereiche mit geringem Wachstumspotenzial innerhalb unseres Unternehmens haben wir hingegen interessierte und erfolgsversprechende Partner gesucht“, sagt Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group.

Für Stanislas Lemor, CEO der Stef Group, ist die Vertragsunterzeichnung mit der Nagel-Group ein wichtiger Meilenstein in der Geschäftsentwicklungsstrategie. „Die Integration dieser fünf neuen Standorte wird es uns ermöglichen, unseren Kunden in den belgischen, niederländischen und italienischen Netzwerken einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig unsere Präsenz im internationalen Verkehr nach Deutschland zu verstärken“, lautet sein Urteil.

Stef Group ist als europäischer Marktführer für temperaturgeführte (-25°C bis +15°C) Transport- und Logistikdienstleistungen Bindeglied zwischen Produzenten und Vertreibern von Lebensmitteln. Das Unternehmen ist in sieben Ländern vertreten und beschäftigt 19.000 Mitarbeitende. Im Jahr 2019 erzielte die Gruppe einen Umsatz von mehr als 3 Mrd. Euro.

Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt an mehr als 130 Standorten rund 13.000 Mitarbeitende. Zuletzt wurde ein Jahresumsatz von 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Täglich bewegt die Unternehmensgruppe Lebensmittel in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen im Auftrag von Industrie und Handel.

www.nagel-group.com; www.stef.com