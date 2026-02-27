Nagel-Group startet Tiefkühl-Aktivitäten in Österreich

27.02.2026

Das Projekt stärkt die vier Standorte im Land. Durchgängige Temperaturführung in allen Segmenten.

Nagel-Group startet Tiefkühl-Aktivitäten in Österreich Bild: Nagel-Group
Der Lebensmittellogistiker Nagel-Group baut sein europäisches Tiefkühlnetzwerk nach Österreich aus.An den vier Standorten Sankt Florian, Traiskirchen, Zettling und Radfeld übernimmt das Unternehmen künftig die TK-Verkehre vollständig in Eigenregie und integriert diese in sein europaweites Netzwerk.Die österreichischen Standorte erfüllen die Voraussetzungen für leistungsfähige, temperaturgeführte Logistikprozesse.Über ihr Liniennetz versorgt die Nagel-Group verschiedene Empfängergruppen, darunter Zentrallager, Outlets, Großverbraucher, Hotellerie, Gastronomie sowie Produktionsbetriebe.Als Experte für temperaturgeführte Logistik deckt das Unternehmen sämtliche relevanten Temperaturbereiche ab.

