Cargo Terminal Graz: Nächste Ausbauphase

Das Tor zur Welt für die steirische Wirtschaft generiert eine jährliche Bruttowertschöpfung von 220 Mio. EUR.

Das Investment am Cargo Terminal Graz war dringend nötig.Vor rund eineinhalb Jahren wurde das KV-Modul des Güterverkehrszentrums im Süden der steirischen Landeshauptstadt ertüchtigt und um die Anschlussbahn Nord entlang der Koralmbahn erweitert.Jetzt erfordern die steigende Nachfrage nach Logistik-Umschlagplätzen und die Prognosen der wichtigsten Kunden, vor allem im Sektor der Automobilindustrie, den nächsten Ausbauschritt.Noch in diesem Jahr werde an der Koralmbahn ein weiterer Kran errichtet.Zudem sei die Entwicklung zusätzlicher Schieneninfrastruktur und Umschlagsflächen in der Größenordnung von rund 20 Hektar im Bereich der Liegenschaft ,Astra' geplant, kündigten die Geschäftsführer der der Güterterminal Werndorf Projekt GmbH, Reinhard Hinrichs und Heimo Kniechtl, am 19.