Wie TSA mit „Seven up“ neue Akzente setzt

11.06.2026

Für das erfolgreich diversifizierte Kundenspektrum wird die Kapazität von 2026 auf 2027 um 28 Prozent erhöht. Bettina Tomsich wird alleinige Vertriebsleiterin.

Wie TSA mit „Seven up“ neue Akzente setzt Bild: ÖBB-Lukas Leonte / Von links: Bettina Tomsich, Renate Glisic, Silvia Angelo, Robert Steger
Kapazität, die wächst.Innovation, die bewegt.Unter diesem Motto informierten Silvia Angelo, Vorständin ÖBB-Infrastruktur AG, Renate Glisic als Geschäftsbereichsleiterin Terminal Service Austria (TSA), Bettina Tomsich, Vertriebsleiterin TSA und Robert Steger, Terminalleiter am CCT Wolfurt, beim Frühlingsfest über die aktuellen Entwicklungen an den fünf UKV-Drehscheiben und 3 RoLa-Terminals der ÖBB Infra in Österreich.Mit gezielten Investitionen, moderner Technologie und engagierten Menschen wachsen die Kapazitäten und die Effizienz.Details dazu erfuhr die Österreichische Verkehrszeitung unmittelbar vor der Veranstaltung in der „Wolke 21“ im Wiener Saturn Tower.

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