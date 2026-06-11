Vectron X: Lok der Zukunft mit app-basierten Funktionen

Neues Rail Service Center in München erweitert das Siemens-Servicenetzwerk, kürzere Durchlaufzeiten für Vectron-Kunden

Siemens Mobility hat am 10.Juni die nächste Generation hoch digitalisierter Lokomotiven für den Schienengüter- und Personenverkehr vorgestellt.Der Vectron X basiert auf der marktführenden Lokomotivenplattform mit aktuell fast 3.000 verkauften Fahrzeugen im täglichen Betrieb.Die neue Maschine kombiniert zuverlässige Technologie mit digitalen, app-basierten Funktionen, offenen Schnittstellen für Drittpartnern sowie einem zentralen Smart Screen im Führerstand.