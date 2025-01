Nächste E-Truck-Tranche für den Logistiker DB Schenker

DB Schenker geht den nächsten wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft der Logistik.Dafür erweitert das Unternehmen die Flotte in Deutschland um 40 Volvo FM Electric.Die vollelektrischen 20-Tonner mit der Option für Anhängerbetrieb eignen sich sowohl für Fahrten in urbaner Umgebung als auch für regionale Transporte.Sie werden ab Dezember 2024 im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz kommen. Der Roll-Out von weiteren 40 elektrischen Volvo für den Einsatz auf der letzten Meile unterstreiche den Anspruch, führend in der Umstellung auf emissionsarme Antriebsformen zu sein, sagt Cyrille Bonjean, Executive Vice President Land Transport bei DB Schenker in Europa und ergänzt: „Wir werden so in der Lage sein, unseren Kunden im gesamten Bundesgebiet emissionsarme Transportlösungen anzubieten.

