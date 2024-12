Nachhaltige Stromversorgung am Salzburg Airport

Ab sofort stellt der Salzburg Airport acht vollelektrische ITW GPUs (Ground Power Units) für Fluglinien bereit.Diese modernen Geräte, die Flugzeuge während der Standzeiten am Boden mit Strom versorgen, wurden bei der Firma HiSERV angemietet.Die GPUs gewährleisten die Stromversorgung von Bordelektronik, Klimaanlagen und anderen essenziellen Systemen, ohne dass die Flugzeugtriebwerke laufen müssen.„Wir sind stolz, mit diesem Schritt als erster Flughafen in Österreich zwei Drittel unserer Stromversorgung für Flugzeuge am Boden vollelektrisch realisieren zu können.Das reduziert nicht nur den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen erheblich, sondern unterstreicht auch das Engagement des Flughafens für eine nachhaltige Zukunft“, so Nicolas Karres, Station Management, Senior Expert Salzburg Airport.

