Erste E-Lkw beim Logistiker Craiss Austria

Die Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co.KG nimmt am Standort im steirischen Weiz zwei Mercedes-Benz eActros 300 für den regionalen Nahverkehr in Betrieb.Damit vollzieht das Unternehmen einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität.Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie zur Reduzierung von CO₂-Emissionen, die eine Treibstoffeinsparung von bis zu zwei Dritteln des aktuellen Verbrauchs ermöglicht.„Mit der Einführung der Elektro-Lkw setzen wir ein starkes Zeichen für nachhaltige Logistik und zeigen unser Engagement für die Umwelt“, sagt Marco Niesen, stellvertretender Standortleiter in Weiz und ergänzt: „Wir wollen aktiv zur Verbesserung der Luftqualität und zur Reduzierung der Verkehrsbelastung in unserer Stadt beitragen.

