Mustafa Tonguç ist neuer Chef von DHL Express Austria

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung auf weiteres Wachstum und Innovation innerhalb der DHL Group (Strategie 2030) übernimmt Mustafa Tonguç, derzeit Managing Director von DHL Express Deutschland, ab dem 1.August 2025 zusätzlich die Vorstandsverantwortung für DHL Express Österreich.In seiner neuen Rolle wird er – ebenso wie in seiner Funktion als Managing Director DHL Express Deutschland – an Mike Parra, CEO DHL Express Europe, berichten.„Mustafa bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung in der Express-Logistik mit, die für die Weiterentwicklung von DHL Express Österreich von entscheidender Bedeutung sein wird“, sagt Mike Parra.„Es besteht kein Zweifel, dass er mit seinem Engagement und seiner Führungskompetenz die Organisation in Österreich weiter stärken wird.

