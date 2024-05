Müller Transporte zeigt Flagge für die europäische Idee

Mit Lkw-Zügen in einem eigenen speziellen Europa-Design ruft das international tätige Logistik-Unternehmen Müller Transporte aus Wiener Neudorf zur Teilnahme an der Europawahl und zu mehr Europa-Freundlichkeit Österreichs auf.Denn obwohl die Bedeutung des Europäischen Parlaments in den letzten Jahren stark gestiegen ist, ist die Wahlbeteiligung bei Europawahlen hierzulande oft recht gering.Diese lag 2009 bei nur 46 Prozent, 2014 bei 45,4 Prozent und 2019 bei 59,8 Prozent.Die Europa-Skepsis ist in Österreich besonders hoch.Das ist insofern verwunderlich, als gerade Österreich und seine Wirtschaft in vielen Bereichen vom EU-Betritt besonders profitiert haben.

