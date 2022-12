Müller Transporte fährt für Takeda erstmals elektrisch

Müller Transporte aus Wiener Neudorf engagiert sich jetzt auch im Bereich Elektromobilität.Das Unternehmen startet Anfang Dezember 2022 ein Pilotprojekt, bei dem erstmals eine E-Zugmaschine mit Auflieger eine Woche lang intensiv im Praxisbetrieb zum Einsatz kommt.Das auf Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen großen Wert legende biopharmazeutische Unternehmen Takeda ein langjähriger Kunde von Müller Transporte, wird der erste Partner in diesem Pilotprojekt.Der von Müller Transporte durchgeführte Werksverkehr für Arzneimittel und deren kühlungsbedürftige Rohstoffe zwischen den verschiedenen Takeda-Standorten in Wien und Umgebung wird eine Woche lang mit einem Sattelzug mit 100 Prozent Elektroantrieb durchgeführt.Das Zugfahrzeug für dieses Pilotprojekt stammt vom Lkw-Hersteller DAF (Modell: DAF CF Electric FT, Reichweite: 200-220 Kilometer).

