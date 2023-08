MSC erwirbt Mehrheit an AlisCargo Airlines

MSC hat die Mehrheitsbeteiligung an AlisCargo Airlines - einer in Mailand ansässigen Frachtfluggesellschaft - erworben.Beide Seiten bestätigten, dass die Transaktion ein erster Schritt zur 100-prozentigen Übernahme der AlisCargo Airlines durch MSC ist; diese soll Anfang 2024 erfolgen, sobald die italienische Frachtfluglinie nach Auslieferung einer Boeing 777F den Betrieb wieder aufnimmt.Die Transaktion trägt zur Entwicklung der MSC Air Cargo-Aktivitäten bei und schafft einen europäischen Gateway und Transitpunkt für die Luftfrachtlösungen von MSC.Darüber hinaus unterstützt die Übernahme das Ziel von MSC Air Cargo, ihr bestehendes Streckennetz durch eine größere Abdeckung und höhere Flexibilität zu verbessern.MSC Air Cargo Senior Vice President Jannie Davel erklärt: „Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an AlisCargo Airlines ist ein Schritt zum Ausbau der Luftfrachtlösungen von MSC, um unseren Kunden ein hochwertiges Angebot machen zu können.

