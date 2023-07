MSC erweitert Flotte mit neuen Elektroloks

Die Reederei investiert in ihre intermodalen Kapazitäten, da die Kunden zunehmend dazu ermutigt werden, Güter auf dem Landweg mit der Bahn zu transportieren.Mit der Bestellung von 15 neuen Elektrolokomotiven hat MSC die Schienenflotte an ihrem jüngsten Standort Medway in Belgien erweitert.Sie werden die Kapazität des Terminals erhöhen und für den grenzüberschreitenden Güterverkehr in Europa sowie als Ergänzung zum Containertransport per Schiff für das östliche Hinterland von Antwerpen eingesetzt.Salvatore Prudente, Geschäftsführer von Medway, kommentiert: „MSC investiert über seine Medway-Niederlassung weiter in Europa, um das Intermodal-Angebot zu stärken und Kunden nicht nur mit Kernlösungen im Hochseeverkehr, sondern auch im Hinterland bedienen zu können.Die Verbesserung dieser Bereiche bietet den Kunden ein Portfolio von Dienstleistungen und Lösungen zur Vereinfachung der Lieferkette.

