Tailwind: „Panda 001″ fährt unter deutscher Flagge

Die Reederei der Lidl Stiftung plant die komplette eigene Flotte einzuflaggen, einschließlich der derzeit im Bau befindlichen Containerschiffe.

Das 5.527 TEU-Containerschiff „Panda 001" von Tailwind Shipping Lines wird künftig unter deutscher Flagge fahren.Seit dem 2.Juni ist die Stadt Heilbronn am Neckar damit zudem erstmals Heimathafen eines Seeschiffs.Die Entscheidung für den Standort fiel aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Hauptsitz des Mutterunternehmens Lidl in Neckarsulm.