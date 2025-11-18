Anzeige

Montblanc holt sich für die Logistik Arvato ins Boot

18.11.2025

Im Endkunden-Geschäft arbeiten die beiden Unternehmen bereits zusammen – ab Juli 2026 folgt der B2B-Bereich.

Montblanc holt sich für die Logistik Arvato ins Boot Bild: Arvato / Gerald Hofer (CEO Knapp), Giorgio Sarné (CEO Montblanc), Frank Schirrmeister (CEO Arvato), Marie-Theres Mangelsdorf (Chief Client & Digital Officer Montblanc), Sébastien Vinet (Montblanc), Julia Börs (Member of the Arvato Board), Philippe Fortunato (CEO Richemont).
Die auf Schreibgeräte, Uhren, Lederwaren und Accessoires spezialisierte Luxusmarken-Firma Montblanc und der 3PL-Dienstleister Arvato richten ihre Zusammenarbeit in der Logistik neu aus.Nachdem die beiden Unternehmen bereits B2C-Operationen gemeinsam abwickeln, wird ab Juli 2026 auch der B2B-Bereich in das gemeinsame Setup integriert.So entsteht ein vollständig harmonisiertes Logistikmodell für das weltweite Geschäft.„Montblanc ist stolz darauf, mit Arvato zusammenzuarbeiten, um unseren Kundinnen und Kunden an jedem Touchpoint ein nahtloses, hochwertiges Erlebnis zu bieten“, erklärt Sebastien Vinet, International Supply Chain Director bei Montblanc.Die Wahl der richtigen Logistiklösung sei entscheidend, um Exzellenz in der Umsetzung sicherzustellen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Logistiker LX Pantos und Sinotrans gründen FutureLinks

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen vom steigenden E-Commerce-Aufkommen aus China profitieren.

18.11.2025

Schon 4 Millionen Stück EPAL Europaletten mit QR-Code

Weitere Palettentypen, wie z. B. EPAL-Industriepaletten und EPAL CP-Paletten, werden mit QR-Codes serialisiert.

18.11.2025

Fraunhofer CML hat seit 2010 eine Menge bewirkt

In 15 Jahren ist die Hamburger Ideenschmiede zu einem international anerkannten Forschungszentrum gewachsen.

17.11.2025
Anzeige