Montblanc holt sich für die Logistik Arvato ins Boot

Im Endkunden-Geschäft arbeiten die beiden Unternehmen bereits zusammen – ab Juli 2026 folgt der B2B-Bereich.

Bild: Arvato / Gerald Hofer (CEO Knapp), Giorgio Sarné (CEO Montblanc), Frank Schirrmeister (CEO Arvato), Marie-Theres Mangelsdorf (Chief Client & Digital Officer Montblanc), Sébastien Vinet (Montblanc), Julia Börs (Member of the Arvato Board), Philippe Fortunato (CEO Richemont).

Die auf Schreibgeräte, Uhren, Lederwaren und Accessoires spezialisierte Luxusmarken-Firma Montblanc und der 3PL-Dienstleister Arvato richten ihre Zusammenarbeit in der Logistik neu aus.Nachdem die beiden Unternehmen bereits B2C-Operationen gemeinsam abwickeln, wird ab Juli 2026 auch der B2B-Bereich in das gemeinsame Setup integriert.So entsteht ein vollständig harmonisiertes Logistikmodell für das weltweite Geschäft.„Montblanc ist stolz darauf, mit Arvato zusammenzuarbeiten, um unseren Kundinnen und Kunden an jedem Touchpoint ein nahtloses, hochwertiges Erlebnis zu bieten“, erklärt Sebastien Vinet, International Supply Chain Director bei Montblanc.Die Wahl der richtigen Logistiklösung sei entscheidend, um Exzellenz in der Umsetzung sicherzustellen.