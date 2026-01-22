Montan Spedition fährt multimodal nach Westen

22.01.2026

Ganzzüge verbinden den Linzer Containerterminal ab sofort zweimal die Woche mit Duisburg und einmal die Woche mit Rotterdam.

Montan Spedition fährt multimodal nach Westen Bild: Montan Spedition
Die auf Kombinierte Verkehre spezialisierte Montan Speditions GmbH mit Standorten in Kapfenberg und Fürnitz bringt 2026 eine Neuheit in den Transportmarkt.Ab sofort geht eine multimodale Direktverbindung in den Westen nach Duisburg und Rotterdam in Betrieb.Die Ganzzüge verbinden das Linzer Containerterminal zweimal die Woche mit Duisburg und einmal die Woche mit Rotterdam, zusätzlich gibt es tägliche Antennenverkehre von und nach Kapfenberg, Wien Süd und Villach Süd, mit denen Waren in die Ganzzüge eingespeist werden können.Jeder Rundlauf verfügt über 19x4-Achs-Containertragwagen, die je 38x30 ft-Stellplätze für die firmeneigene MOCO (MOntan COntainer)-Flotte anbieten können.Die neue multimodale Verbindung richtet sich vor allem an Unternehmen der Schwer-, Recycling- und Montangüterindustrie, die Schüttgüter, kranbare Waren oder schwere Palettenfracht versenden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Neue Strategie für Österreich als Logistikstandort

Zehn Themenfelder als Fundament. Im Beteiligungsprozess zielt Bundesminister Peter Hanke auf möglichst breite Einbindung der Stakeholder.

20.01.2026

„Alt Wiener Karussell“ im Prater übersiedelt

Mittels einer spektakulären Hebeaktion wird das historische Ringelspiel zum Riesenradplatz „umgeparkt“.

20.01.2026

„In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres“

Für den Verein Netzwerk Logistik (VNL) geht es darum, den Standort Österreich mit modernem Supply Chain Management zu stärken.

19.01.2026