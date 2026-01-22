Montan Spedition fährt multimodal nach Westen

Ganzzüge verbinden den Linzer Containerterminal ab sofort zweimal die Woche mit Duisburg und einmal die Woche mit Rotterdam.

Die auf Kombinierte Verkehre spezialisierte Montan Speditions GmbH mit Standorten in Kapfenberg und Fürnitz bringt 2026 eine Neuheit in den Transportmarkt.Ab sofort geht eine multimodale Direktverbindung in den Westen nach Duisburg und Rotterdam in Betrieb.Die Ganzzüge verbinden das Linzer Containerterminal zweimal die Woche mit Duisburg und einmal die Woche mit Rotterdam, zusätzlich gibt es tägliche Antennenverkehre von und nach Kapfenberg, Wien Süd und Villach Süd, mit denen Waren in die Ganzzüge eingespeist werden können.Jeder Rundlauf verfügt über 19x4-Achs-Containertragwagen, die je 38x30 ft-Stellplätze für die firmeneigene MOCO (MOntan COntainer)-Flotte anbieten können.Die neue multimodale Verbindung richtet sich vor allem an Unternehmen der Schwer-, Recycling- und Montangüterindustrie, die Schüttgüter, kranbare Waren oder schwere Palettenfracht versenden.