Mobilitätsdialog mit Peter Hanke und Patrick Schnieder

Bei dem Austausch ging es um eine bessere Koordinierung von Baustellen auf Straße und Schiene im mitteleuropäischen Raum.

Bild: BMIMI - Holzer / Die Verkehrsminister Deutschlands und Österreichs, Patrick Schnieder (links) und Peter Hanke.

Die Verkehrsminister von Deutschland und Österreich, Patrick Schnieder und Peter Hanke, diskutierten gestern in Wien aktuelle verkehrspolitische Fragen und anstehende Infrastrukturprojekte.An den Gesprächen nahmen neben den politischen Vertretern auch die Spitzen der deutschen und österreichischen Bahn- und Straßenbetreiber teil – ein Novum in der jüngeren Geschichte.Wichtig ist beiden Ministern eine gute grenzüberschreitende Baustellenkoordination durch die Infrastrukturbetreiber, die gemeinsam mit der Schweiz sämtliche Straßen- und Bahnbetreiber im DACH-Raum umfassen soll.Ziel einer solchen Initiative ist es, Infrastrukturarbeiten künftig besser über Staatsgrenzen und Verkehrsträger hinweg abzustimmen und dadurch die Auswirkungen von Bauarbeiten auf Wirtschaft, Güterverkehr und Reisende zu reduzieren.Gerade im Alpenraum stehen in den kommenden Jahren umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an.