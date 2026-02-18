Mit ZIM hat Hapag-Lloyd einen „dicken Fisch“ geangelt

Die israelische Containerreederei zählt zu den zehn größten der Welt. Im Vorjahr wurde ein Umsatz von rund 6,9 Mrd. USD erzielt.

Mit der Übernahme der israelischen ZIM Integrated Shipping Services erwirbt Hapag-Lloyd die zehntgrößte Reederei der Welt.Das Unternehmen mit der Zentrale in Tel Aviv betreibt 117 Containerschiffe und 14 Car-Carrier mit einer Kapazität von 713.000 TEU und einem Transportvolumen von rund 3,7 Mio.TEU.ZIM beschäftigt 6.