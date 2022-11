Spedition Aigner wächst mit Angermayr um 80 Lkw

Angekündigte Übernahme geht mit Jahreswechsel über die Bühne. Aigner baut Firmenzentrale in Haag am Hausruck aus.

Mit Wirkung vom 1.Jänner 2023 übernimmt die international tätige Spedition Aigner mit Sitz in Haag am Hausruck das Innviertler Speditionsunternehmen Angermayr GmbH.Damit wächst die Aigner-Flotte um 80 Einheiten.„Die Übernahme ebnet den Weg in neue Geschäftsfelder und stärkt unsere Position auf dem internationalen Markt,“ sagt Marius Aigner, Geschäftsführer der Spedition Aigner.Schon nach zwei Wochen soll es zwischen den Geschäftsführern der beiden inhabergeführten Transport- und Logistikunternehmen zur Einigung gekommen sein.